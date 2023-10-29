«Новая опасность для Украины» — Washington Post

Поддержка Израиля во вновь разгоревшемся арабо-израильском конфликте Владимиром Зеленским поставила под угрозу все усилия, предпринимаемые Киевом на протяжение года, по завоеванию поддержки мусульманских стран в войне против России, пишет The Washington Post.