«Новая опасность для Украины» — Washington Post

Поддержка Израиля во вновь разгоревшемся арабо-израильском конфликте Владимиром Зеленским поставила под угрозу все усилия, предпринимаемые Киевом на протяжение года, по завоеванию поддержки мусульманских стран в войне против России, пишет The Washington Post.
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