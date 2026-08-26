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Живая Кубань

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Сколько будут восстанавливать «Новороссийский хлебокомбинат», пострадавший от атаки БПЛА

Сколько будут восстанавливать «Новороссийский хлебокомбинат», пострадавший от атаки БПЛА

Сколько будут восстанавливать «Новороссийский хлебокомбинат», пострадавший от атаки БПЛАНочью 12 августа во время украинской атаки БПЛА на Новороссийск была повреждена инфраструктура «Новороссийского комбината хлебопродуктов».

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