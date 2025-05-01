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ФБР разжаловало вставших на колени перед неграми сотрудников

ФБР разжаловало вставших на колени перед неграми сотрудников

Несколько сотрудников ФБР, которые были сфотографированы стоящими на коленях с демонстрантами во время протестов 2020 года «Жизни черных важны», были переназначены на новые должности, сообщил 30 апреля телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

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