❗️ Крымчан предупреждают о сильном ветре сегодня «01 мая в Крыму сохранится северо-восточный ветер 17-22 м/с», - уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым.
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❗️ Крымчан предупреждают о сильном ветре сегодня «01 мая в Крыму сохранится северо-восточный ветер 17-22 м/с», - уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым.