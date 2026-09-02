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Пронедра

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Чиновники добрались до птицы и кроликов. Кому стоит беспокоиться

Чиновники добрались до птицы и кроликов. Кому стоит беспокоиться

Для одних это очередной шаг к порядку и безопасности, для других — символ того, что контроль государства постепенно приходит даже на частный двор.

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