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«МЮ» представил выездную форму синего цвета. Она вдохновлена тремя реками и джерси 30-летней давности

«МЮ» представил выездную форму синего цвета. Она вдохновлена тремя реками и джерси 30-летней давности

«Текстурный элемент, нанесенный в виде серии повторяющихся круговых узоров поверх темно-синей основы, можно было увидеть на форме «Манчестер Юнайтед» 30 лет назад», – говорится на сайте клуба.

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