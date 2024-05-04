Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Надо учиться у Украине.Посольствам и консульствам Россия не приказала не оказывать помощь бегункам.Они создавали угро...«Замучались пыль ...
  • Россиянин
    В СССР была очень хорошая практика: Высылали из столицы за 600 километр. Вот тут надо применить такую систему.«Замучались пыль ...
  • Светлана Коваленкова
    Очень хочеться надеятся, что прежде чем попасть в Россию они будут досконально проверены с особым пристрастием!!!!! И...«Замучались пыль ...

Депутат Госдумы Семигин пытается отсудить 6 млн у ветерана СВО за пост в защиту наших солдат

Депутат Госдумы Семигин пытается отсудить 6 млн у ветерана СВО за пост в защиту наших солдат

▪️Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин решил через суд взыскать с участника спецоперации с позывным "Топаз" более 6 млн 351 тысячу рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Да конечно, во все времена во власть ПРОБИРАЛИСЬ АФЕРИСТЫ И ПРЕДАТЕЛИ... И Царь не мог не понимать этого. Но ждало еще большее зло... ЕГО ПРЕДАЛИ ВСЕ. Последний, у кого Николай Александрович спросил &quot;Что делать? И - надо ли отрекаться, был Протопопов. (которому он доверял). И Протопопов,  уже отравленный жидо-либерастической ересью, сказал &quot;Надо&quot;. - &quot;Ну, если от этого России станет лучше..., - произнес Николай, и подписал &quot;Отречение&quot;... А потом было РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО...
Ответить
14 час.
Валентина смольникова
Не депутату трогать наших защитников! Еще проверить надо этого депутата, слишком долго засиделся на теплом месте.
Ответить
14 час.
Сергей Павлов
Этот политическая проститутка. Я его помню еще с 90х, когда ради власти он предал коммунистов и смог разорвать костяк партии в угоду своих интересов. Бог все видит и к тебе еще вернется.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх