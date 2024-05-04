Депутат Госдумы Семигин пытается отсудить 6 млн у ветерана СВО за пост в защиту наших солдат

Evgenija Palette

Да конечно, во все времена во власть ПРОБИРАЛИСЬ АФЕРИСТЫ И ПРЕДАТЕЛИ... И Царь не мог не понимать этого. Но ждало еще большее зло... ЕГО ПРЕДАЛИ ВСЕ. Последний, у кого Николай Александрович спросил "Что делать? И - надо ли отрекаться, был Протопопов. (которому он доверял). И Протопопов, уже отравленный жидо-либерастической ересью, сказал "Надо". - "Ну, если от этого России станет лучше..., - произнес Николай, и подписал "Отречение"... А потом было РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО...