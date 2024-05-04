▪️Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин решил через суд взыскать с участника спецоперации с позывным "Топаз" более 6 млн 351 тысячу рублей.
Депутат Госдумы Семигин пытается отсудить 6 млн у ветерана СВО за пост в защиту наших солдат
Комментарии
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Evgenija Palette
Да конечно, во все времена во власть ПРОБИРАЛИСЬ АФЕРИСТЫ И ПРЕДАТЕЛИ... И Царь не мог не понимать этого. Но ждало еще большее зло... ЕГО ПРЕДАЛИ ВСЕ. Последний, у кого Николай Александрович спросил "Что делать? И - надо ли отрекаться, был Протопопов. (которому он доверял). И Протопопов, уже отравленный жидо-либерастической ересью, сказал "Надо". - "Ну, если от этого России станет лучше..., - произнес Николай, и подписал "Отречение"... А потом было РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО...
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14 час.
Валентина смольникова
Не депутату трогать наших защитников! Еще проверить надо этого депутата, слишком долго засиделся на теплом месте.
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14 час.
Сергей Павлов
Этот политическая проститутка. Я его помню еще с 90х, когда ради власти он предал коммунистов и смог разорвать костяк партии в угоду своих интересов. Бог все видит и к тебе еще вернется.
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11 час.
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