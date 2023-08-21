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Победа над 5 колонной в Ставрополье. Народ достучался до власти – вчерашняя история получила неожиданное продолжение

Победа над 5 колонной в Ставрополье. Народ достучался до власти – вчерашняя история получила неожиданное продолжение

начало этой чудовищной истории Еще немного позитива. Вчера написал короткую заметку про беспредел в Ставропольском крае.

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Комментарии
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Михаил Молчев
Нескромный вопрос, уволили эту вошь лобковую или в другое кресло пересадили?
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Михаил Молчев
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