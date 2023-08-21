Победа над 5 колонной в Ставрополье. Народ достучался до власти – вчерашняя история получила неожиданное продолжение
начало этой чудовищной истории
Еще немного позитива.
Вчера написал короткую заметку про беспредел в Ставропольском крае.
Комментарии
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Нескромный вопрос, уволили эту вошь лобковую или в другое кресло пересадили?
А вам что, встречались чистенькие дармоеды, они же чиновники? У всех у них рыло в пуху!
А кто ее вообще на работу взял?? ФСБ проверяла и про сыновей никто не знает? Удивительно !!
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