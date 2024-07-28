Лаврову подарили в Малайзии именную майку сборной страны по футболу

Куала-Лумпур, 28 июля, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его поездки в Куала-Лумпур помимо национальной рубашки из батика подарили именную майку сборной Малайзии по футболу.