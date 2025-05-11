Чемпион UFC Маддалена ответил на вопрос о возможном бое с Исламом Махачевым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена, представляющий Австралию, после победы над американцем Белалом Мухаммадом заявил, что готов провести титульный бой с россиянином Исламом Махачевым, которому принадлежит пояс промоушена в легком весе.