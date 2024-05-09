НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Рим (WTA). Самсонова сыграет со Шнайдер, Кудерметова – с Кербер, Касаткина – с Марией, Швентек встретится с Перой

Сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 7 – 19 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 5 509 771 евро Открытые корты, грунт Второй круг Вероника Кудерметова (Россия)  Анжелик Кербер (Германия) Дата проведения 9 мая, 12.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх