Сколько прибавят работающим пенсионерам с 1 августа: названа сумма

Пенсии работающих пенсионеров автоматически пересчитают с 1 августа с учетом обновленного стажа.«Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента», - говорится в законе «О страховых пенсиях».
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