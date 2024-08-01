Сколько прибавят работающим пенсионерам с 1 августа: названа сумма

Пенсии работающих пенсионеров автоматически пересчитают с 1 августа с учетом обновленного стажа.«Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента», - говорится в законе «О страховых пенсиях».