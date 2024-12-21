В Крыму объявили штормовое предупреждение

Суббота, 21 декабря. «Крым 24».Штормовое предупреждение объявили в Крыму 22 и 23 декабря. По данным гидрометцентра ожидаются сильные дожди, в горах мокрый снег, усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии