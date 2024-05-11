Мишустин утвердил шесть ключевых направлений для работы правительства в ближайшее время Ирина ОрлонскаяВ своем обращении к депутатам Государственной Думы кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин подчеркнул шесть основных направлений, на которые будет направлено внимание кабинета министров при его утверждении.
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