Мишустин утвердил шесть ключевых направлений для работы правительства в ближайшее время Ирина ОрлонскаяВ своем обращении к депутатам Государственной Думы кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин подчеркнул шесть основных направлений, на которые будет направлено внимание кабинета министров при его утверждении.