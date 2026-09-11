УК для 27 домов назначили по требованию прокуратуры в пригороде Липецка

27 многоквартирных домов в Липецком районе остались без обслуживания.В Липецком районе прокуратура через суд обязала администрацию назначить временную управляющую организацию для 27 многоквартирных домов, где собственники так и не выбрали способ управления.
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