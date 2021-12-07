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Дипломатам РФ могут разрешить осмотреть конфискованную в США дипсобственность

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на переговорах во вторник с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную дипсобственность.

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