Дипломатам РФ могут разрешить осмотреть конфискованную в США дипсобственность

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на переговорах во вторник с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную дипсобственность.