Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили опорник и военную технику ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния-1» и «Молния-2» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили взводный опорный пункт, военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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