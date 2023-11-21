Военкор Коц предрек новую «Азовсталь» для ВСУ в Авдеевке

Действующий на территории ведения сражений журналист Андрей Коц указал на тот факт, что ВС Российской Федерации стремятся добиться окружения населённого пункта Авдеевка таким образом, как это делалось в случае с «Азовсталью».
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