В Берлине украинец запустил флаг России над Рейхстагом в День Победы

Мужчина использовал беспилотник, за что теперь будет отвечать перед законом.В Берлине на День Победы, где в этом году власти запретили любую праздничную символику, житель Украины запустил над Рейхстагом дрон с прикрепленным к нему флагом России и четырьмя георгиевскими ленточками.
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