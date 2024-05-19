В Берлине украинец запустил флаг России над Рейхстагом в День Победы

Мужчина использовал беспилотник, за что теперь будет отвечать перед законом.В Берлине на День Победы, где в этом году власти запретили любую праздничную символику, житель Украины запустил над Рейхстагом дрон с прикрепленным к нему флагом России и четырьмя георгиевскими ленточками.