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Путин дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

Путин дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля в пятницу, 18 сентября.

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