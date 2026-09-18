Путин дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля в пятницу, 18 сентября.
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