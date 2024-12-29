Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info

Редакция выделила, на наш взгляд, самые значимые события региона.В уходящем году читателя активно реагировали на публикации нашего сетевого издания, обсуждали впечатляющий рост цен, вести с фронтов СВО, важную информацию из родительских, общедомовых и дружеских чатов и страничек в социальных сетях.