Глава «Росатома» Лихачев обвинил ВСУ в создании прямой угрозы для Курской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе состоявшегося телефонного разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обвинил Вооруженные силы Украины в создании прямой угрозы не только для Курской АЭС, но и для мировой атомной энергетики.
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