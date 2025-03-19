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Рукописные партизанские журналы - уникальная летопись борьбы с врагом.

Рукописные партизанские журналы - уникальная летопись борьбы с врагом.

Каждый месяц в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в рамках проекта ´Раритеты музея´, посвященного 80-летию Великой Победы, на особое обозрение выставляется один экспонат.

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