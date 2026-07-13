Россиянам рассказали, что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых рассказал НИА «Нижний Новгород», что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности, если отказаться от ненужных дополнительных опций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии