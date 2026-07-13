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Россиянам рассказали, что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности

Россиянам рассказали, что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых рассказал НИА «Нижний Новгород», что стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности, если отказаться от ненужных дополнительных опций.

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