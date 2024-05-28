В России раскрыли, из-за чего в Армении на самом деле идёт протестное движение

Профессор Фененко связал многотысячные протесты в республике с ощущением пораженияМассовые протесты в Армении, как считает профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, в первую очередь вызваны ощущением собственного поражения.
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