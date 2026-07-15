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Five Ways China Is Shielding Itself as the Hormuz Cease-Fire Collapses

The U.S.-Iran cease-fire that was supposed to reopen the Strait of Hormuz for good is falling apart.  American forces reimposed a naval blockade on Iranian ports this week and hit dozens of targets along Iran's coast, and Tehran answered by striking tankers moving through the strait without its permission.

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