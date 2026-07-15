Five Ways China Is Shielding Itself as the Hormuz Cease-Fire Collapses

The U.S.-Iran cease-fire that was supposed to reopen the Strait of Hormuz for good is falling apart. American forces reimposed a naval blockade on Iranian ports this week and hit dozens of targets along Iran's coast, and Tehran answered by striking tankers moving through the strait without its permission.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)