Смерть мифа о «братском народе» — для значительной и активной части украинского общества ненависть к нам стала не просто государственной идеологией, а личным, искренним убеждением (с) ﻿

Андрей Павлов

Я охреневаю, дорогая редакция! А чего ожидали? Денацификации? А получили нацификацию. В начале СВО у нас там было много сторонников. Позволив буржуинам превратить СВО в войну, мы их потеряли. Теперь да, война до последнего украинца и предпоследнего русского, потому что нас просто больше. Аналогия Рыбаря не пройдет. В ВОВ воевали русские и немцы, а сейчас русские и русские. Не будет денацификации. Когда мы победим, будет скрытая ненависть. Которая не уйдет поколениями. За 4 года с двух сторон потеряно больше 4х с чем-то млн человек. И с одной, и с другой стороны близкие этого не забудут долго. А Запад аплодирует стоя. Впервые за тысячу лет ему удалось невозможное: уничтожить наиболее активное поколение славян силами самих славян, не тратя свой человеческий потенциал. Ура капитализму!