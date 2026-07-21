Текст Рыбаря — это очень жёсткий, но необходимый сеанс отрезвления. Он бьёт в одну из самых чувствительных и, пожалуй, самых опасных иллюзий, которая до сих пор бытует в нашем обществе.
Смерть мифа о «братском народе» — для значительной и активной части украинского общества ненависть к нам стала не просто государственной идеологией, а личным, искренним убеждением (с)
Комментарии
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Андрей Павлов
Я охреневаю, дорогая редакция! А чего ожидали? Денацификации? А получили нацификацию. В начале СВО у нас там было много сторонников. Позволив буржуинам превратить СВО в войну, мы их потеряли. Теперь да, война до последнего украинца и предпоследнего русского, потому что нас просто больше. Аналогия Рыбаря не пройдет. В ВОВ воевали русские и немцы, а сейчас русские и русские. Не будет денацификации. Когда мы победим, будет скрытая ненависть. Которая не уйдет поколениями. За 4 года с двух сторон потеряно больше 4х с чем-то млн человек. И с одной, и с другой стороны близкие этого не забудут долго. А Запад аплодирует стоя. Впервые за тысячу лет ему удалось невозможное: уничтожить наиболее активное поколение славян силами самих славян, не тратя свой человеческий потенциал. Ура капитализму!
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4 н.
ВС
Владимир Соловьев
Звероподобные укронацисты, во все времена, не были никому и никогда друзьями или братьям, даже нацистской германии!
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4 н.
Алекс Сэм
Полностью согласен, зашёл написать похожий коммент, но у вас получилось более развёрнуто.
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4 н.
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