Глазированный лимонный пирог с лимонным кремом от Делии Смит

ИНГРЕДИЕНТЫ: Для глазури: пудра сахарная – 50 г сок лимонный – 1 ст. л. Для крема: яйца – 2 шт сок и цедра 1 большого лимона 75 г сахара масло сливочное – 50 г Для подачи: лимон (цедра) Для теста: цедра 1 большого лимона 2–3 ч.