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Моди запланировал обменяться с Зеленским взглядами на перспективы урегулирования

Моди запланировал обменяться с Зеленским взглядами на перспективы урегулирования

Руководитель правительства Индии Нарендра Моди, который 23 августа приедет в Киев, заявил о планах обменяться с президентом Владимиром Зеленским взглядами на перспективы мирного урегулирования украинского конфликта.

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