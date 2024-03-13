Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 марта 2024 года: Как за сутки сгинули четыре роты ВСУ

Четыре роты ВСУ сгинули на Авдеевском направлении Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до 40 боевиков, два пикапа, три артсистемы М777 производства США, два орудия Д-30 и станцию РЭБ «Буковель-AD».