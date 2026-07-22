Минлесхоз РТ сообщил о 192 возгораниях в Татарстане с начала года

По данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», с января 2026 года в республике зарегистрированы 257 термоточек и 192 случая возгораний на землях иных категорий, включая участки, прилегающие к лесному фонду.
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