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Татар-информ

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Минлесхоз РТ сообщил о 192 возгораниях в Татарстане с начала года

Минлесхоз РТ сообщил о 192 возгораниях в Татарстане с начала года

По данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», с января 2026 года в республике зарегистрированы 257 термоточек и 192 случая возгораний на землях иных категорий, включая участки, прилегающие к лесному фонду.

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