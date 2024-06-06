В Челябинской области увеличат выпуск макарон

Челябинские инвестпроекты позволят нарастить в регионе производство макарон. Увеличение планируется в рамках реализации инвестпроекта, подписанного в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с участием правительства региона и компании «Ситно» 6 июня.
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