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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 августа 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 августа 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать второе августа две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1041 =Быть на высоких вибрациях в любых ситуациях и любых обстоятельствах вашей Жизни= Вечно только сознание, имеющее универсальную, индивидуальную и коллективную природу = Войдите в сокровищницу Знаний своей Души, и она подарит вам всё своё великолепие, всю свою Мудрость = Волшебная сказка – сердце человека! И Жизнь каждого и есть сказка, которую рассказывает сердце человека=Вы можете отбросить сомнения касаемо риска, Высшие Силы поддержат вас в любых начинаниях = В этапах Квантового дыхания заложены этапы всех форм Управления любой Реальностью = Гармония есть баланс Сил, баланс Возможностей и есть Высшее проявление Любви на Земле и в Вечности = Делитесь с другими.

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