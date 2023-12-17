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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем о 16 голах за «Реал»: «Для меня неестественно забивать так много. Когда есть свобода, я опасен»

Беллингем о 16 голах за «Реал»: «Для меня неестественно забивать так много. Когда есть свобода, я опасен»

В этом сезоне атакующий полузащитник забил 16 голов и сделал 5 результативных передач в 19 матчах за «Реал».

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