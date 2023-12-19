67% россиян выступают против запрета абортов

По результатам опроса, проведенного Russian Field, выяснилось, что большинство граждан Российской Федерации, а именно 67%, не поддерживает инициативу правительства о запрете абортов, передает Общественная Служба Новостей.
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