"Ведомости": объем утечек персональных данных россиян за год вырос на 70%

Объем утечек персональных данных россиян за год вырос на 70%. Об этом пишет издание "Ведомости". "В 2024 году сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI зафиксировал 382 утечки, что значительно меньше 445 утечек в 2023 году", - сообщается в материале.