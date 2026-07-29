В Армии создаётся особое подразделение: Указ Путина расшифровал Баранец

Президент России несколько раз за один год увеличил численность Вооружённых сил, что неизбежно вызвало вопросы: не готовится ли новая волна мобилизации? Полковник в отставке Виктор Баранец объяснил истинные причины этих решений.
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