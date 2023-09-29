В Крыму вынесли приговор мужчине, насиловавшему детей в Ялте и Челябинске

Жителю Ялты вынесли приговор за половые преступления в отношении детей. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, летом 2014 года мужчина возле одного из домов Ялты заметил двух детей, которым на тот момент было 5 и 6 лет.