Результаты соревнований соревнований по экидену, прошедших в Санкт-Петербурге 16 июня. Команда ЦСКА 2 установила новый рекорд трассы – 2:07:43

16 июня в Санкт-Петербурге прошли соревнования по экидену (беговая командная эстафета). Команды из 6 человек соревновались на марафонской дистанции, которая была разделена на 6 этапов: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7,195 км.