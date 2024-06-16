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Результаты соревнований соревнований по экидену, прошедших в Санкт-Петербурге 16 июня. Команда ЦСКА 2 установила новый рекорд трассы – 2:07:43

16 июня в Санкт-Петербурге прошли соревнования по экидену (беговая командная эстафета). Команды из 6 человек соревновались на марафонской дистанции, которая была разделена на 6 этапов: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7,195 км.

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