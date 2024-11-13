Жители города получили свыше 30 млн карт москвича за время существования проекта

За 23 года реализации проекта в Москве было выпущено более 30 миллионов карт москвича. Как сообщили в Департаменте информационных технологий столицы, эта карта предоставляет льготным категориям граждан доступ к различным мерам социальной поддержки и полезным городским сервисам.