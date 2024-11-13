Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    для   мигрантовОколо 300 социаль...
  • F I
    Везет же людям !)Стало известно, ч...
  • наталья никифорова
    Сразу вспоминается анекдот про толстую тетку, взгромоздившуюся на говорящие весы повторяющие: "вторая -сойдите, втора...Некоторые электро...

Жители города получили свыше 30 млн карт москвича за время существования проекта

Жители города получили свыше 30 млн карт москвича за время существования проекта

За 23 года реализации проекта в Москве было выпущено более 30 миллионов карт москвича. Как сообщили в Департаменте информационных технологий столицы, эта карта предоставляет льготным категориям граждан доступ к различным мерам социальной поддержки и полезным городским сервисам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх