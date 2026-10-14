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Аргументы недели

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Петербуржцы требуют наказать художника за граффити на историческом здании

Петербуржцы требуют наказать художника за граффити на историческом здании

В Санкт-Петербурге потребовали наказать исполнителя и заказчиков граффити на брандмауэре дома-памятника на Басковом переулке.

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