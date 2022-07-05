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Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса

Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве во вторник, 5 июля, ожидается переменная облачность, вечером пройдут кратковременные ливни с грозами и местами с градом, температура воздуха составит до +31 градуса.

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