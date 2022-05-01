Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

Поздравление Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с праздником Ураза-байрам. «Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с окончанием поста и благословенным праздником Ид аль-Фитр – Ураза-байрам.