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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

Поздравление Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с праздником Ураза-байрам. «Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с окончанием поста и благословенным праздником Ид аль-Фитр – Ураза-байрам.

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