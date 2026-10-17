На 35-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Никита Новиков ошибочно не зафиксировал фол Жерзино Ньямси и не вынес ему предупреждение.
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