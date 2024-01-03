Минобороны сообщило о возвращении военнослужащих из плена ВСУ. Россия вызволила 248 бойцов за 173 украинца

Россия освободила 248 российских военнослужащих из украинского плена, сообщило Минобороны России. В заявлении ведомства отмечается, что возвращения российских солдат с подконтрольной киевскому режиму территории стало возможным в результате «сложного переговорного процесса».
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