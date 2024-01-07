СКР возбудил дело из-за прорыва теплотрассы в Подольске

Проводятся обыски, допрашивается руководство организации, обслуживавшей котельнуюСледственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за аварии в котельной в Подольске, сообщило управление ведомства по Подмосковью.
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