Обидевшийся на описание на плакате розыска преступник объявился в полицию и потребовал исправлений

29-летнего Дэниэла Кэллоуэя полиция Англии разыскивала с января. Плакат с фото и описанием внешности мужчины появился в прессе — уже на следующий день злоумышленник сам объявился властям и потребовал исправить «обидное описание».
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