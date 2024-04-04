TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    А что, есть подтверждённые результаты клинических испытаний данной методики? Или это только частное мнение очередного...Дожить можно до 1...
  • Вовладар Даров
    Хороший актер!!!!Как живет сегодня...
  • Анатолий
    Ты сам виноват. Прошел бы мимо этой новости и не было бы у тебя повода психовать. Но ведь ты не прошёл, ты сознательн...Мелани Иглесиас: ...

Обидевшийся на описание на плакате розыска преступник объявился в полицию и потребовал исправлений

Обидевшийся на описание на плакате розыска преступник объявился в полицию и потребовал исправлений

29-летнего Дэниэла Кэллоуэя полиция Англии разыскивала с января. Плакат с фото и описанием внешности мужчины появился в прессе — уже на следующий день злоумышленник сам объявился властям и потребовал исправить «обидное описание».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Честь... штука кова-а-арная.
Ответить
18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Ну как же,. Он же - джентльмен. 😁
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх