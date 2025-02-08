Чем отличаются грипп А от гриппа В и какой из них опаснее

Закрываются детские сады и школы: сезон ОРВИ и гриппа в самом разгаре. Причем болеют люди тяжело. По данным Роспотребнадзора, за последние дни января количество госпитализированных в 34 регионах выросло на 30%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии