Вот история

93 подписчика

Свежие комментарии

  • ирина Гущина
    за подорожавший газ они нам платят. Это не абсурд, а политика и экономика, шапкозакидательством сейчас не повоюешь.Войска рф на Донб...
  • ирина Гущина
    Верю, что вы патриот, диванный. Не думали, а где деньги взять на проведение этой операции, на восстановление ЛДНР и о...Войска рф на Донб...

Американский военно-промышленный комплекс – сказочное место

Американский военно-промышленный комплекс – сказочное место

Американские военные инженеры создали современную боевую машину, предназначенную для морской пехоты. Но не будем забывать, что военно-промышленный комплекс США - это сказочное место, где происходят настоящие чудеса, зачастую не очень хорошие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх