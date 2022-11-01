Американский военно-промышленный комплекс – сказочное место

Американские военные инженеры создали современную боевую машину, предназначенную для морской пехоты. Но не будем забывать, что военно-промышленный комплекс США - это сказочное место, где происходят настоящие чудеса, зачастую не очень хорошие.
Американские военные инженеры создали современную боевую машину, предназначенную для морской пехоты. Но не будем забывать, что военно-промышленный комплекс США - это сказочное место, где происходят настоящие чудеса, зачастую не очень хорошие.
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