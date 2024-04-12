Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнул, что Президент Владимир Путин выразил готовность к диалогу по украинскому вопросу и возможным переговорам, которые могут опираться на стамбульское соглашение.
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