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ГТРК Татарстан

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Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков

Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнул, что Президент Владимир Путин выразил готовность к диалогу по украинскому вопросу и возможным переговорам, которые могут опираться на стамбульское соглашение.

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